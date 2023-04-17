Бали, Индонезия, 17 апреля, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Туристов из России предостерегли от работы на острове Бали. Билборды, напоминающие о запрете на трудовую деятельность для россиян по туристической визе, на русском и английском языках вдоль дорог установили власти индонезийского острова. Об этом со ссылкой на местное отделение министерства юстиции и прав человека сообщил портал Kompas.

EPA/MADE NAGI/ТАСС Туристы на Бали

Отмечается, что в противном случае за нелегальную работу нарушителей могут депортировать с курорта.

«Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, подлежит депортации и запрету на въезд», — говорится в предупреждении.

Руководитель отдела коммуникации иммиграционного бюро в аэропорту Денпасара Путу Сухендра Треснадита пояснил, что прибывшие в качестве туристов иностранные граждане не допускаются к работе в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта губернатор курорта Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из России и с Украины. Он также заявил, что направил соответствующий запрос в МИД и министерство юстиций и прав человека республики.

По мнению уполномоченного представителя омбудсмена Индонезии в провинции Бали Ни Ньоман Шри Видхиянти, политика властей острова Бали в отношении туристов из России и с Украины является непонятной. Она считает, что губернатору Бали и его подчиненным необходимо соблюдать осторожность, чтобы их действия не имели неприятных последствий для туристической индустрии Бали в будущем.

Уполномоченный представитель омбудсмена Индонезии также рекомендовала властям провинции пересмотреть предложение об отмене виз по прибытии для российских и украинских граждан.