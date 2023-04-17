Красный Лиман, ДНР, 17 апреля, 2023, 16:38 — ИА Регнум. В новостных каналах появились сообщения о продвижении российских войск в районах поселков Червоная Диброва и Ямполь (населённые пункты расположены между городом Кременная в ЛНР, контролируемым российскими силами, и городом Красный Лиман в ДНР, оккупированным ВСУ). На деле же речь идёт о продолжении позиционных боев, сказал ИА REGNUM военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В Серебрянском лесничестве бои продолжаются уже несколько месяцев, на берег Северского Донца мы до сих пор не вышли. Уничтожаются опорные пункты ВСУ, постоянно ликвидируются все попытки контрнаступления, но если там есть продвижение, то очень незначительное — на десятки-сотни метров. Бои продолжаются на выходе из Балки Журавка, на выходе к селу Макеевка, чуть западнее Площанки, в 6–7 км северо-восточнее Купянска — в районе Сеньковки», — рассказал собеседник.

Ранее 17 апреля в пресс-центре группировки ВС РФ «Центр» сообщили, что российские военные отбили две контратаки ВСУ на червонодибровском и ямполовском участках фронта.

«На червонодибровском участке силами и средствами разведки вскрыто перемещение на технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Армейской авиацией нанесен ракетный удар. Противник понес потери в живой силе и технике», — сказал представитель «Центра» Александр Савчук.

На ямполовском участке взвод на боевых бронированных машинах 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск попытался вернуть утраченные позиции. После артиллерийской контратаки противник понес потери и был отброшен на прежние позиции, сообщил Савчук.