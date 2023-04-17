Москва, 17 апреля, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Сообщения о проблемах при использовании украинскими военными немецких танков Leopard прокомментировал 17 апреля военный обозреватель Виктор Баранец.

Christian Charisius/dpa/Global Look Press Танк Leopard 2А6

«Запад даёт не лучшее оружие, он освобождается от того, что должно идти в мартеновскую печь», — заявил он в беседе с порталом «Политэксперт», говоря о сообщениях о том, что несколько танков Leopard сломались, не добравшись до поля боя.

Эксперт указал, что передаваемое Киеву оружие часто поставляется без надежной проверки, либо из запасов, где оно находилось по нескольку лет и ни разу не проверялось, либо оно было на ремонте, где «подлатали» перед отправкой на Украину.

При этом Баранец добавил, что также Запад часто поставляет украинским военным вооружения, не соответствующие требованиям современной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что прекращение поставок военной помощи со стороны западных стран станет для Украины поражением. Кроме того, он признал, что перевес такой державы, каковой является Россия, очевиден.

Также 17 апреля министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что власти страны закончили передачу украинской армии всех 13 обещанных истребителей МиГ-29. Глава словацкого минобороны указал, что четыре указанных истребителя пилоты ВСУ перегнали на украинскую территорию ещё в марте текущего года, а остальные девять поставили Киеву по земле.