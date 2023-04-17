Китай нашёл эффективный способ ответить на санкции Запада

Пекин, , 16:23 — REGNUM Власти Китая решили ответить на санкции Запада отказом экспортировать редкоземельные металлы, со ссылкой на доклад минторга Китая написала газета «Коммерсантъ».

Металлы эти западные компании приобретали для производства аккумуляторов для электромобилей. Также Китай готов ввести эмбарго на сканирующие лидары, используемые в системах машинного зрения. Металлы пользуются спросом на внутреннем рынке Китая, поэтому китайская экономика не пострадает.

Издание отмечает, что без этого сырья Запад не сможет перейти на электротранспорт. Такие планы издание назвало «контрнаступлением» Китая в ответ на санкции, а также задержания на Западе граждан КНР — сотрудников ряда крупных западных компаний.

Китай ввёл санкции в отношении двух оборонно-промышленных компаний США — Lockheed Martin и Raytheon Missiles and Defense Corporation. Месяц назад китайская сторона оштрафовала консалтинговую компанию Deloitte (Британия) на сумму $30,8 млн.

В Китае начато расследование в отношении американского производителя микрочипов Micron Technologies, прошли рейды и задержания сотрудников аудиторской компании Mintz (США) и фармкомпании Astellas Pharmа (Япония).

В конце января Bloomberg сообщил о том, что ключевое звено поставок редкоземельных металлов из Китая в Европейский союз — это Россия. За девять месяцев прошлого года объём ж/д поставок через РФ вырос до 36 тыс. тонн.