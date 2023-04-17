В Красноярске мужчина погиб под завалом в момент устройства на работу
В Красноярске мужчина погиб на стройке, когда пришёл устраиваться на работу
Красноярск, 17 апреля, 2023, 16:12 — ИА Регнум. В Красноярске строитель погиб, когда пришёл устраиваться на работу, сообщил Telegram-канал 112.
Согласно полученной информации, мужчина пришёл на объект на улице Бограда, чтобы попытаться устроиться на работу. Начальник участка попросил мужчину немного подождать у строительного вагончика. Мужчина же решил осмотреть фронт работ самостоятельно и прошёл на территорию стройки.
«Экскурсия оборвалась быстро и внезапно — на мужчину обрушилась кирпичная стена», — говорится в сообщении.
Мужчина погиб на месте.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре двое трудовых мигрантов из Таджикистана упали в шахту лифта строящегося дома в Санкт-Петербурге с высоты 13-го этажа и погибли на месте. Мужчины 25 и 29 лет при невыясненных обстоятельствах упали в шахту. Момент падения никто не видел.