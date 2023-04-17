Красноярск, 17 апреля, 2023, 16:12 — ИА Регнум. В Красноярске строитель погиб, когда пришёл устраиваться на работу, сообщил Telegram-канал 112.

ГСУ СК России по Красноярскому краю Сотрудник СК России на месте гибели мужчины

Согласно полученной информации, мужчина пришёл на объект на улице Бограда, чтобы попытаться устроиться на работу. Начальник участка попросил мужчину немного подождать у строительного вагончика. Мужчина же решил осмотреть фронт работ самостоятельно и прошёл на территорию стройки.

«Экскурсия оборвалась быстро и внезапно — на мужчину обрушилась кирпичная стена», — говорится в сообщении.

Мужчина погиб на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре двое трудовых мигрантов из Таджикистана упали в шахту лифта строящегося дома в Санкт-Петербурге с высоты 13-го этажа и погибли на месте. Мужчины 25 и 29 лет при невыясненных обстоятельствах упали в шахту. Момент падения никто не видел.