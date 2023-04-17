Париж, 17 апреля, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Во Франции резко выросли продажи апрельского номера журнала Playboy с фото госсекретаря при премьер-министре по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппы на обложке. Вместо традиционных продаж в объеме около 30 тыс. экземпляров, его раскупили практически за один день 100 тыс. читателей. Об этом сообщил телеканал France Info.

imago/TASS Logo Playboy

«Около 100 тысяч экземпляров ежемесячного издания с министром на обложке были практически полностью проданы только за три часа шестого апреля», — рассказал главный редактор французской версии журнала Жан-Кристоф Флорантен, отметивший, что тираж будет допечатываться.

В интервью для Playboy госсекретарь Шьяппа отвечает на вопросы о феминизме, обольщении и сексе, а также о власти. На фото она изображена на фоне французского флага. Отмечается, что номер вышел во время протестов во Франции против повышения пенсионного возраста и вызвал критику среди многих политиков. Не самыми подходящими назвала, в частности, выбор темы для интервью и время, когда оно вышло, премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Она сделала строгий выговор Марлен Шьяппе, заявив, что её интервью «категорически неуместно в сегодняшнем социальном контексте», написала 2 апреля газета Le Figaro.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о повышении пенсионного возраста. Согласно документу, к 2030 году возраст выхода на пенсию увеличится с 62 до 64 лет. Подписание закона вызвало массовое недовольство граждан. С начала 2023 года в стране проходили многотысячные акции протеста.

В ряде городов Франции 14 апреля они переросли в беспорядки и столкновения с полицией, которая применила к манифестантам силу и слезоточивый газ. В Париже задержаны на акциях протеста более 100 человек.