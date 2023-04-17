Пекин, 17 апреля, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и их союзники, опасаясь возможного конфликта, ищут пути сокращения экономических отношений и сотрудничества с Китаем. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal 17 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар и юань

По данным источника, Вашингтон и его союзники рассчитывают постепенно сократить сотрудничество с КНР в некоторых экономических секторах, которые они считают «стратегическими».

Отмечается, что высокопоставленные чиновники из стран «Большой семёрки» (G7) опасаются, что Китай в случае конфликта может перекрыть или ограничить экспорт ключевых товаров, необходимых для поддержания европейской экономики.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и другие высокопоставленные чиновники неоднократно предупреждали Китай о введении санкций в случае военной поддержки России в конфликте на Украине.

Бывший журналист американского телеканала Fox News Клейтон Моррис, в свою очередь, заявлял о том, что Соединённые Штаты Америки начали подготовку к войне одновременно и с Россией, и с Китаем. По его словам, увеличение военного бюджета США на 2024 год напрямую связано с угрозой, которую Белый дом видит в КНР.