Вашингтон, 17 апреля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) готовится к возможности ведения боевых действий на своих границах после начала российской спецоперации на Украине. Об этом 17 апреля говорится в материале американской газеты The New York Times.

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press НАТО

«Самый дорогостоящий конфликт в Европе со времен холодной войны подтолкнул Организацию Североатлантического договора к полномасштабным усилиям по превращению в дееспособный военный альянс», — отмечается в публикации.

Уточняется, что такое изменение стало «преобразующим для организации, которая годами пребывала в спячке», и добавляется, что альянс меняет стратегию «сдерживания путём возмездия» на «сдерживание воспрещением», что выразится в размещении большего количества военных на границе с Россией, более тесную интеграцию военных планов США с союзниками, рост расходов на военные цели и более детальные требования к странам — участницам НАТО по поводу состава их вооружённых сил.

«НАТО не задумывалось всерьёз о защите своей территории, однако теперь необходимо это делать», — заявил по этому поводу экс-постпред США при альянсе Иво Даалдер.

В тоже время чиновники альянса понимают, что у них нет необходимого количества войск для размещения их на границе с Россией, в связи с чем Объединенным вооруженным силам НАТО в Европе поручено выяснить, на каких участках границы лучше разместить имеющиеся в наличии войска альянса, и при этом сохранить повышение боеготовности сил альянса.

Кроме того, указывается, что НАТО также нужно решить ряд логистических проблем, выявленных после начала конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместители глав МИД России и Китая Александр Грушко и Дэн Ли обсудили отношения двух стран с Европейским союзом. Также они обсудили проблему деятельности НАТО «на фоне происходящей геополитической трансформации».