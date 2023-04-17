Киев, 17 апреля, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины предъявила обвинения заочно заместителю главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Юлии Тарапате. Её подозревают в поддержке спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

В сообщении, размещенном в Telegram-канале СБУ, сказано, что на бывшую винницкую журналистку Юлию Тарапату, которая в настоящее время является заместителем главного редактора издания «Вечерняя Москва», собрана доказательная база по обвинению её в коллаборационизме.

По данным ведомства, журналистка с 2014 года находится на территории России, откуда транслирует информацию, поддерживающую спецоперацию на Украине.

Ранее 17 апреля пресс-служба СБУ в Telegram-канале сообщила о задержании бывшего начальника вокзала города Херсона. По данным ведомства, он участвовал в «пособничестве государству-агрессору», помогая перебрасывать военные эшелоны ВС РФ на Украину.

В феврале 2023 года СБУ предъявила обвинение в финансировании Росгвардии и МВД России Оксане Марченко, которая является супругой главы запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Как заявили в ведомстве, она «регулярно пополняла российский бюджет в виде уплаты налогов и сборов», выплатив в общей сложности более 50 миллионов гривен.