Екатеринбург, , 15:49 — REGNUM В зоне спецоперации погиб ветеран боевых действий из города Новоуральска (Свердловская область) Александр Беляев, сообщил 17 апреля Е1.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

По словам главы города Вячеслава Тюменцева, Беляев отправился добровольцем в зону проведения спецоперации в конце сентября прошлого года. Статус ветерана боевых действий он получил как участник войны в Чечне.

«Разделяю горечь невосполнимой утраты с родными, друзьями, со всеми, кто знал Александра Владимировича — смелого, сильного, честного, целеустремленного», — заявил мэр Новоуральска.

Прощание с Александром Беляевым состоится в Новоуральском похоронном доме 18 апреля. Ему исполнилось 45 лет.

9 апреля в интервью Daily Express украинский посол в Британии Вадим Пристайко заявил об ужасных потерях ВСУ в зоне спецоперации. По его словам, официально Киев признает потери только после окончания боевых действий.

По данным издания Politico на середину марта, за время СВО погибли свыше 100 тысяч боевиков ВСУ. О больших потерях ВСУ в районе Артёмовска заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.