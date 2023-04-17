Екатеринбург, 17 апреля, 2023, 15:49 — ИА Регнум. В зоне спецоперации погиб ветеран боевых действий из города Новоуральска (Свердловская область) Александр Беляев, сообщил 17 апреля Е1.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

По словам главы города Вячеслава Тюменцева, Беляев отправился добровольцем в зону проведения спецоперации в конце сентября прошлого года. Статус ветерана боевых действий он получил как участник войны в Чечне.

«Разделяю горечь невосполнимой утраты с родными, друзьями, со всеми, кто знал Александра Владимировича — смелого, сильного, честного, целеустремленного», — заявил мэр Новоуральска.

Прощание с Александром Беляевым состоится в Новоуральском похоронном доме 18 апреля. Ему исполнилось 45 лет.

9 апреля в интервью Daily Express украинский посол в Британии Вадим Пристайко заявил об ужасных потерях ВСУ в зоне спецоперации. По его словам, официально Киев признает потери только после окончания боевых действий.

По данным издания Politico на середину марта, за время СВО погибли свыше 100 тысяч боевиков ВСУ. О больших потерях ВСУ в районе Артёмовска заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.