Москва, , 15:34 — REGNUM Разовый сбор из сверхприбыли российского бизнеса за 2021–2022 годы составит 10% от суммы превышения прибыли над показателем за 2018–2019 годы. Об этом 17 апреля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с проектом поправок в Налоговый кодекс РФ.

Уточняется, что при досрочной уплате — до формального вступления нововведений в силу 1 января 2024 года — налог на сверхприбыль составит 5%. «Скидка» будет проходить как налоговый вычет в размере суммы безвозмездно перечисленных в федеральный бюджет с 1 октября по 30 ноября 2023 года средств, умноженной на два.

В законопроекте предусмотрены исключения для нефтяных и угольных компаний, а также для производителей СПГ. К середине недели составители документа ждут комментарии от компаний. Отмечается, что консолидировать позицию предпринимателей будет Российский союз промышленников и предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году крупный бизнес России сделает однократный добровольный взнос в бюджет РФ. Разовый сбор ведён с целью пополнения бюджета страны за счет взносов с крупного бизнеса. В Кремле назвали эту идею традиционной мировой практикой.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что налог заплатят «те, у кого есть прирост», исключение сделают для нефтегазовой и угольной отрасли, малого и среднего бизнеса и компаний с чистой доналоговой прибылью за 2021–2022 годы, не доходящей до 1 млрд рублей.