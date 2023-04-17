Москва, 17 апреля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Собственник цифровых конструкций «Мособлреклама» с мая намерен повысить стоимость размещения на цифровых носителях большого формата.

«Мособлреклама»

В среднем цены вырастут на 15–20%. В компании пояснили, что пересмотр цен связан с высоким уровнем коммерческой загрузки и растущим интересом рекламодателей. Новые тарифы активируются 25 апреля, до этого момента необходимо подтвердить размещение по старой стоимости.

ГК «Мособлреклама» — один из ведущих операторов наружной рекламы в Москве и Московской области.