Глава армии Судана объявил о роспуске Сил быстрого реагирования, объявив их мятежниками

Хартум, , 15:29 — REGNUM Командующий республиканской армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил Силы быстрого реагирования (СБР) страны, объявив их мятежниками. Об этом 17 апреля сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на суданский МИД.

«Глава Суверенного совета принял решение распустить Силы быстрого реагирования и объявить их мятежной против государства силой», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 апреля стало известно, что общее число погибших в ходе боестолкновений в Судане, которые начались 13 апреля, увеличилось до 97 человек. При этом количество раненых возросло до 365 человек.

16 апреля трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) погибли в Судане во время боестолкновений между армией и спецназом. После этого организация временно прекратила свою работу в стране.

Позднее 16 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал привлечь к ответу виновных в гибели трёх сотрудников ВВП ООН. Он добавил, что глубоко обеспокоен продолжающимися столкновениями и осуждает гибель людей.