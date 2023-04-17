Варшава, 17 апреля, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Прекращение поставок военной помощи со стороны западных стран обернётся для Украины поражением. Об этом 17 апреля заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам встречи с итальянским лидером Серджо Маттареллой.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Как отметил польский президент, в последнее время часто раздаются взывающие тревогу Варшавы заявления о возможности прекращения оказания помощи Киеву.

«Я как сосед Украины, президент Польской Республики, президент страны — члена Европейского союза заявил отсюда, с нашей части ЕС, что каждый, кто призывает прекратить помощь Украине… действует в интересах Москвы, действует в интересах России, а в итоге старается сделать так, чтобы Россия победила Украину, потому, что перевес такой державы, которой является Россия, очевиден», — сказал он.

Дуда добавил, что без западной помощи Киеву «Россия выиграет эту войну», и пообещал продолжение помощи Украине со стороны Варшавы, а также призвал к этому другие страны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее американский журнал Newsweek со ссылкой на выложенные в интернет секретные документы сообщил, что десять стран — членов Евросоюза столкнулись со снижением возможностей и политической воли в вопросе оказания военной помощи Украине. В число таковых, по данным издания, вошли Бельгия, Болгария, Дания, Греция, Люксембург, Латвия, Португалия, Румыния, Словакия и Словения.