Якутск, 17 апреля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. В Якутии работник «Почты России» незаконно получил выплаты на 41 миллион рублей. Факт мошенничества установили сотрудники регионального управления ФСБ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщили 17 апреля в пресс-службе УФСБ России по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Почта России

Подозреваемый занимал должность руководителя группы расчета заработной платы в управлении федеральной почтовой связи АО «Почта России» в Республике Саха (Якутия).

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что работник почты умышленно из корыстных побуждений выписывал себе различные выплаты на общую сумму более 41 миллиона рублей», — цитирует пресс-службу УФСБ ТАСС.

В настоящее время фигурант дела находится под подпиской о невыезде. В рамках расследования было установлено, что злоумышленник для хищения денежных средств разработал мошенническую схему с использованием ввода информации в программное обеспечение.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году пятерых работников филиала «Почты России» в Балахне осудили на сроки от двух до четырёх лет условно за мошенничество и хищение двух миллионов рублей.

Фигуранты дела организовали преступную схему по фиктивному трудоустройству, предоставляя в отдел кадров и бухгалтерию подложные документы об исполнении обязанностей почтальонов. Зарплату липовых сотрудников почтового отделения злоумышленники забирали себе и тратили на личные нужды.