Аналитик Онуфриенко назвал наиболее вероятный сценарий контратаки ВСУ ради деблокирования Артёмовска

Артемовск, , 16:00 — REGNUM Группировка ВСУ в 80 тыс. человек, которую якобы ВСУ планируют перебросить в Артёмовск, рассредоточена на достаточно широком фронте — от Торецка (Дзержинска) на юге до Славянска на севере, сказал ИА REGNUM военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее в СМИ появилась информация, что для того, чтобы деблокировать Артёмовск, Киев может переместить к городу до 80 тыс. бойцов.

«Наиболее логичным выглядит наступление от Константиновки и Часова Яра на восток вдоль дороги на Красное и далее по южной окраине Артёмовска с одновременной атакой из Торецка в этом же направлении с целью вынудить российских военных выйти с южных окраин Артёмовска», — сказал Онуфриенко.

По словам эксперта, наиболее вероятен удар в сторону Орехово-Васильевки, где сейчас идут бои.

«Это нужно ВСУ, чтобы, срезав Соледарский выступ (что кажется почти невероятным), убрать «клещи» вокруг Северска и деблокировать Артёмовск с севера, вынудив российские штурмовые подразделения и ВДВ отойти с этого направления», — указал Онуфриенко.

Однако специалист полагает, что занятие Соледара ВСУ фактически невероятное развитие событий, поэтому успех подобного контрнаступления весьма сомнителен.

«Можно говорить лишь о попытке ударить в районе, максимально приближенном к Хромову, чтобы, максимально занимая Соледар, вынудить наши войска отойти с севера Артёмовска», — подчеркнул собеседник.

Онуфриенко назвал успех подобного наступления сомнительным, хотя и признал, что со стороны ВСУ сосредоточены большие силы и подобная попытка сама по себе напрашивается.

«Такие же самоубийственные попытки», как и в Донбассе, ВСУ, видимо, планирует и на линии боевого соприкосновения вдоль Днепра, добавил собеседник.

«Там сосредоточен 808-й понтонно-мостовой полк инженерных войск ВСУ, выводятся маломерные катера, поставленные США, которые не способны переправлять даже лёгкую бронетехнику, а переброска пехоты через Днепр — это колоссальные потери. Тем не менее подготовка идёт», — указал эксперт.

17 апреля появились сообщения об усилении ВСУ в зоне Артёмовска и о возможном контрнаступлении украинской армии на этом направлении. По информации ЧВК «Вагнер», командование ВСУ запланировало отправить в район города до 80 тыс. бойцов ради деблокирования Артёмовска. Сообщается, что одна ударная группировка, сосредоточенная в районе населённых пунктов Звановка, Раздоловка и Весёлая, будет задействована в направлении Северска и Попасной. Вторая, расположенная в районе Константиновки, Торецка и Дылеевки, будет атаковать Дебальцево.