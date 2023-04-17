Лондон, , 15:04 — REGNUM В отношении премьер-министра Великобритании Риши Сунака начали расследование по вопросу его декларации. Об этом 17 апреля сообщает Reuters со ссылкой на сообщение на сайте британского парламента.

Риши Сунак Иван Шилов. © ИА REGNUM

«Уполномоченный парламента Великобритании по стандартам начал расследование в отношении премьер-министра Риши Сунака в этом месяце», ― говорится в сообщении.

Причиной расследования стал вопрос декларации финансовых интересов. Согласно правилам, все британские парламентарии обязаны регистрировать все получаемые подарки, взносы и пожертвования в так называемом «реестре интересов».

Представитель Сунака заявил, что расследование было связано с долей его жены в фирме по уходу за детьми. Каких-либо других деталей и подробностей не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе министр без портфеля, председатель Консервативной партии Надим Захави был освобождён от исполнения возложенных на него обязанностей. Он уволен премьер-министром Великобритании Риши Сунаком из-за налогового скандала. Так, глава партии не обновил должным образом свою декларацию после урегулирования конфликта в августе 2022 года и сообщил о решении этого вопроса только в середине января нынешнего года.