Лондон, 17 апреля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. В отношении премьер-министра Великобритании Риши Сунака начали расследование по вопросу его декларации. Об этом 17 апреля сообщает Reuters со ссылкой на сообщение на сайте британского парламента.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак

«Уполномоченный парламента Великобритании по стандартам начал расследование в отношении премьер-министра Риши Сунака в этом месяце», ― говорится в сообщении.

Причиной расследования стал вопрос декларации финансовых интересов. Согласно правилам, все британские парламентарии обязаны регистрировать все получаемые подарки, взносы и пожертвования в так называемом «реестре интересов».

Представитель Сунака заявил, что расследование было связано с долей его жены в фирме по уходу за детьми. Каких-либо других деталей и подробностей не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе министр без портфеля, председатель Консервативной партии Надим Захави был освобождён от исполнения возложенных на него обязанностей. Он уволен премьер-министром Великобритании Риши Сунаком из-за налогового скандала. Так, глава партии не обновил должным образом свою декларацию после урегулирования конфликта в августе 2022 года и сообщил о решении этого вопроса только в середине января нынешнего года.