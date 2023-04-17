Мужчина в одних трусах попытался прорваться на территорию здания Минобороны в Москве

Москва, , 14:59 — REGNUM Мужчина в одних трусах предпринял попытку прорваться на территорию здания Минобороны на Енисейской улице в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT.

Здание Минобороны. Москва Ольга Зенькович © ИА REGNUM

Согласно полученной информации, охранники здания Научно-исследовательского испытательного центра железнодорожных войск смогли задержать 46-летнего мужчину, который пытался проникнуть на закрытую территорию.

«Объяснить мотивы своего поступка, как и вообще что-либо, он не смог», — говорится в сообщении.

Задержанного полуголого мужчину передали сотрудникам полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля вооруженный мужчина предпринял попытку прорваться на территорию Минобороны. Он с громкими криками предпринимал всё возможное, чтобы попасть внутрь. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он сдал оружие. На задержанного составили административный протокол за мелкое хулиганство. Позже его госпитализировали в психиатрическое отделение.