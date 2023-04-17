Минобороны России: отряды «Группы Вагнера» заняли два квартала в Артёмовске

Артемовск, , 15:19 — REGNUM Российские штурмовые отряды за сутки заняли два квартала на северо-западе и в центре Артёмовска (украинское название — Бахмут), сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 17 апреля.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (17.04.2023 г.) Минобороны РФ

По его словам, Воздушно-десантные войска (ВДВ), авиация и артиллерия «Южной» группировки войск помогали подразделениям ЧВК «Вагнер» в данном районе и сковывали действия Вооружённых сил Украины.

Кроме того, на купянском направлении пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

В Запорожской области российскими войсками уничтожен склад боеприпасов, а также ангар с вооружением и военной техникой 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также в российском оборонном ведомстве известили, что за последние сутки в ходе спецоперации уничтожили украинские радиолокационные станции (РЛС) в Харьковской области Украины.

ВСУ несут потери в живой силе по всем направлениям. Так, на купянском за сутки было уничтожено до 35 украинских военнослужащих, на краснолиманском — более 70, на южноднецком и запорожском — до 60, на херсонском — свыше 55, на донецком — свыше 270. «В результате нанесенных ударов поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики», — пояснили в Минобороны РФ.

Помимо этого, средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается 418-й день. Если накануне, 16 апреля, Минобороны РФ извещало, что потери противника на донецком направлении составили до 145 военнослужащих, то сегодня, 17 апреля, ВСУ лишились на этом направлении свыше 270 военных и наёмников.

Как отметил на брифинге 17 апреля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российская штурмовая и армейская авиация, а также артиллерия «Западной» группировки войск нанесли удары по подразделениям ВСУ около населённых пунктов Двуречная, Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.