HC: битва за Артёмовск стала для США поворотным моментом в конфликте
Артемовск, 17 апреля 2023, 14:52 — REGNUM Битва за город Артёмовск стала показательным моментом, демонстрирующим грядущий провал Вооружённых сил Украины. Такое мнение высказали аналитики сербского издания «Нови стандарт» 17 апреля.
По их мнению, ситуация вокруг Артёмовска свидетельствует о полном провале политики Соединённых Штатов Америки, поддерживающих ВСУ деньгами, снарядами, летальным оружием и бронетехникой, так как Вооружённые силы России, несмотря ни на что, уверенно добиваются поставленных целей в зоне СВО.
«А для американцев она [битва за Артёмовск — ред.] стала точкой, ярко показавшей, что им грозит провал», — заявили эксперты сербского издания.
Ранее в Министерстве обороны России сообщалось, что штурмовые отряды группы «Вагнер» в рамках специальной военной операции освободили от ВСУ ещё два квартала города Артёмовска Донецкой Народной Республики.