Артемовск, , 14:52 — REGNUM Битва за город Артёмовск стала показательным моментом, демонстрирующим грядущий провал Вооружённых сил Украины. Такое мнение высказали аналитики сербского издания «Нови стандарт» 17 апреля.

Артёмовск © Евгений Биятов/РИА Новости

По их мнению, ситуация вокруг Артёмовска свидетельствует о полном провале политики Соединённых Штатов Америки, поддерживающих ВСУ деньгами, снарядами, летальным оружием и бронетехникой, так как Вооружённые силы России, несмотря ни на что, уверенно добиваются поставленных целей в зоне СВО.

«А для американцев она [битва за Артёмовск — ред.] стала точкой, ярко показавшей, что им грозит провал», — заявили эксперты сербского издания.

Ранее в Министерстве обороны России сообщалось, что штурмовые отряды группы «Вагнер» в рамках специальной военной операции освободили от ВСУ ещё два квартала города Артёмовска Донецкой Народной Республики.