Москва, , 14:51 — REGNUM Банк России и Министерство финансов прорабатывают механизм, который установит ежемесячный лимит на закупки валюты на внутреннем рынке в рамках крупных сделок по продаже бизнеса уходящих из страны иностранных компаний. Об этом 17 апреля сообщили «Ведомости».

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что такая мера позволит избежать дестабилизации валютного рынка. Механизм призван ограничить изменчивость курса рубля, к которой могут привести крупные покупки иностранной валюты на российском рынке.

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в беседе с изданием заявил, что механизм плавающий и не привязан к сумме. По словам финансиста, министерство и ранее уже вводило условия покупки валюты по крупным сделкам, которые могут дестабилизировать валютный рынок.

«В целом в рамках подходов подкомиссии (она выдает разрешение на выход нерезидентов из российских активов. — Прим. ред.) мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями», — пояснил Чебесков.

Как сообщало ИА REGNUM, курс рубля ослабел в начале апреля. Так, 6 апреля курс доллара в России на торгах на Мосбирже впервые с апреля 2022 года поднимался до 83,5 рубля, а 7 апреля составил 82 рубля.

Как пояснила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, курс рубля снизился по отношению к доллару в связи с сокращением объёмов экспорта нефти из России и снижением её цены. При этом она подчеркнула, что попытки административного управления курсом российской валюты предприниматься не будут, так как такие способы разрешить ситуацию могут привести к девальвации и финансовому кризису.