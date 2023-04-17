Москва, 17 апреля, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Банк России и Министерство финансов прорабатывают механизм, который установит ежемесячный лимит на закупки валюты на внутреннем рынке в рамках крупных сделок по продаже бизнеса уходящих из страны иностранных компаний. Об этом 17 апреля сообщили «Ведомости».

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Отмечается, что такая мера позволит избежать дестабилизации валютного рынка. Механизм призван ограничить изменчивость курса рубля, к которой могут привести крупные покупки иностранной валюты на российском рынке.

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в беседе с изданием заявил, что механизм плавающий и не привязан к сумме. По словам финансиста, министерство и ранее уже вводило условия покупки валюты по крупным сделкам, которые могут дестабилизировать валютный рынок.

«В целом в рамках подходов подкомиссии (она выдает разрешение на выход нерезидентов из российских активов. — Прим. ред.) мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями», — пояснил Чебесков.

Как сообщало ИА REGNUM, курс рубля ослабел в начале апреля. Так, 6 апреля курс доллара в России на торгах на Мосбирже впервые с апреля 2022 года поднимался до 83,5 рубля, а 7 апреля составил 82 рубля.

Как пояснила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, курс рубля снизился по отношению к доллару в связи с сокращением объёмов экспорта нефти из России и снижением её цены. При этом она подчеркнула, что попытки административного управления курсом российской валюты предприниматься не будут, так как такие способы разрешить ситуацию могут привести к девальвации и финансовому кризису.