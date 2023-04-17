Российские военные обезвредили группу украинских диверсантов в ДНР

Донецк, , 14:53 — REGNUM Деятельность группы украинских диверсантов в ДНР пресекли российские военные в ходе спецоперации, сообщил 17 апреля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российские военные пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе населённого пункта Новомихайловка.

По данным Минобороны, на южнодонецком и запорожском направлениях российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах города Угледара, посёлка Великая Новоселка в ДНР, а также населённых пунктов Загорное, Малая Токмачка и Каменское в Запорожской области. Удары нанесли авиация и артиллерия.

Также, по данным Минобороны, за сутки на этих двух направлениях ВС РФ уничтожили до 60-ти украинских боевиков, гаубицу «Мста-Б» и два пикапа.

В Запорожской области в районах населённых пунктов Новоданиловка и Новоандреевка российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ и ангар с оружием и военной техникой.

По словам Конашенкова, деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ пресечена российскими военными на купянском направлении. По данным Минобороны, российские военные за сутки освободили от ВСУ ещё два квартала в Артёмовске (ДНР).