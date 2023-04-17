Минобороны: российские войска пресекли деятельность трёх украинских ДРГ на купянском направлении

Москва, , 14:45 — REGNUM Российские военные пресекли деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинской армии на купянском направлении. Об этом 17 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Артиллерия армии России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отметил Конашенков, российская штурмовая и армейская авиация, а также артиллерия «Западной» группировки войск нанесли удары по подразделениям ВСУ около населённых пунктов Двуречная, Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.

«Также, в районах населённых пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны рассказали, что за прошедшие сутки штурмовые отряды овладели ещё двумя кварталами в на северо-западе и в центре Артёмовска.