Экономист Гинько: США не откажутся от санкций против РФ, несмотря на удар по доллару

Москва, , 16:33 — REGNUM США не снимут санкции против России в ближайшие годы, даже несмотря на сложности в своей экономике и возможную дедолларизацию, считает экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько.

Флаг США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Штаты будут играть в свои игры, формально что-то отменяя, игнорируя. Но ограничения будут действовать, пока США могут манипулировать долларом. Методы американцев нечестные. Они видят, что у России очень мощные энергоресурсы и за российским рублем стоит реальный и качественный продукт. И даже признав это, они (американцы. — Прим. ред.) не снимут санкции», — в беседе с ИА REGNUM отметил экономист.

Ранее американское издание American Thinker опубликовало материал, в котором назвало введение санкций против России «самым грандиозным просчётом за всю историю». Авторы статьи отметили, что Россия продолжает процветать, а ее экономика может в будущем обогнать и систему США. Экономист Гинько заметил, что состояние американской экономики сейчас выглядит шатким, а обеспокоенность ею наблюдается не только на уровне американских аналитиков, но и министров.

«Джанет Йеллен, министр финансов США, признала, что санкции, которые были введены по отношению к России, снизили доверие к доллару и создали риски фундаментальной дедолларизации. Многие страны постепенно отказываются от международной торговли за доллары. И это не из-за вредности, а потому что открываются возможности. Государства понимают, что выгоднее торговать на международной арене в национальной валюте. Для США обесценивание американского доллара обернется катастрофическим сценарием», — считает Гинько.

Экономист напомнил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал развивающиеся страны отказаться от доллара в международной торговле в пользу собственной валюты. С таким сообщением бразильский лидер выступил во время визита в Китай в середине апреля.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков, комментируя решение Китая и Бразилии отказаться от доллара и перевести расчёты в торговле на национальные валюты, заявил, что доверие к доллару становится всё слабее.