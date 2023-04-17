Российские войска уничтожили свыше 270 военнослужащих ВСУ на донецком направлении

Москва, , 14:36 — REGNUM Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за минувшие сутки составили свыше 270 военных и наёмников. Об этом журналистам в ходе брифинга 17 апреля заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Общие потери противника на данном направлении составили свыше 270 украинских военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделения ВСУ понесли потери в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр и Константиновка (ДНР).

В Минобороны также отметили, что на донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами на северо-западе и в центре Артёмовска.

«Авиацией совершены 22 самолето-вылета. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнены 54 огневые задачи», — уточнил Конашенков.

Как сообщало 17 апреля ИА REGNUM, российский штурмовой отряд уничтожил группу британских наёмников в зоне проведения спецоперации. Боеприпасов для проведения этого штурма российские военные взяли «по минимуму» — в основном это были гранаты. Российские военные доползли до окопа, в котором прятались британские наёмники, и атаковали. Опорный пункт взят, боевики уничтожены. Бойцы штурмового отряда отметили, что им очень помогли танки и артиллерия.