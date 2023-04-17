Харьков, Украина, 17 апреля, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за последние сутки в ходе специальной военной операции уничтожили две украинские радиолокационные станции. Об этом в ходе брифинга в понедельник, 17 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

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«В районе населённого пункта Купьеваха Харьковской области уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6», — уточнил Конашенков.

Он также сообщил, что штурмовая и армейская авиации и артиллерии Западной группировки войск поразила подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречное, Тимковка, Табаевка и Берестовое в Харьковской области. Потери противника на этом направлении составили до 35 человек.

Также в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны добавил, что на купянском направлении в районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, а также Стельмаховка в ЛНР пресечены действия трёх украинских ДРГ.