Москва, , 17:46 — REGNUM Россияне в третий раз получили возможность выбрать парк, пешеходную аллею или новую спортивную площадку, которые государство поможет создать или реконструировать. Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало 15 апреля. Оно будет проходить на специально созданной электронной платформе в течение 1,5 месяца — до 31 мая — при активной помощи волонтеров.

Прогулочная зона проекта «АкваДон» в Донском Тульской области Комитет по образованию АМО г. Донской

Перечень объектов был составлен на основе предложений самих граждан. На обсуждение вынесено более 5 тысяч объектов из 1537 муниципальных образований.

«Важно обеспечить максимально широкое информирование о голосовании. Оно дает хорошую возможность сделать собственный город либо поселок комфортнее и удобнее для жизни», — сказал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России.

«Мы планомерно работаем для достижения цели, определенной президентом, — в полтора раза повысить качество городской среды к 2030 году. По нацпроекту «Жилье и городская среда» уже благоустроено более 55 тысяч объектов: порядка 22,6 тысяч общественных пространств и 32,8 тысяч дворов, — заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. — Важно, что нам удалось разработать и внедрить эффективный инструмент, который позволяет людям влиять на ход преобразований и выбор приоритетов в части благоустройства. Уже третий год подряд мы проводим Всероссийское голосование — в нем участвует все больше россиян, неравнодушных к тому, какими будут их родные города и поселки».

Так в городе Донском Тульской области жители проголосовали за обустройство современной зоны отдыха «АкваДон». За этот проект отдало голоса абсолютное большинство — 30 тысяч дончан. На компактной территории благоустроены прибрежные зоны двух водоемов. На одном даже создано биоплато с водными растениями. Оборудованы места для купания, раздевалки, душ, выставлены удобные дизайнерские лежаки. Продуманы зоны и для любителей позагорать, и для тех, кому уютнее в тени. К наступлению грядущего жаркого сезона появится даже летний кинотеатр.

Водная зона проекта «АкваДон» в Донском Тульской области Комитет по образованию АМО г. Донской

«Мы всем коллективом голосовали за проект «АкваДон», за его реализацию. Очень старались. Следили, так как наш детский сад находится в непосредственной близости от «АкваДона». Мы с детьми тут бываем. Я бываю тут со своим мужем. Здесь очень романтично вечером пройтись мимо фламинго», — поделилась заместитель заведующего детским садом № 17 «Ласточка» Татьяна Щёкина.

Прокат с фламинго в зоне «АкваДон» в Донском Тульской области Комитет по образованию АМО г. Донской

Самыми первыми воду «АвкваДона» опробовали участники кружка моделистов — они всю зиму с нетерпением ждали, когда сойдёт лёд и можно будет испытать свои рукотворные корабли и катера.

В 2023 году на голосование вынесены как объекты благоустройства, так и конкретные дизайн-проекты для пространств, которые ранее были отобраны в регионах. Проголосовать может каждый гражданин России старше 14 лет. Процесс голосования устроен максимально просто на странице za. gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Также голосование доступно на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе», на сайте муниципалитетов или через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства АНО «Национальные приоритеты»

«За время проведения онлайн-голосования платформа зарекомендовала себя как эффективный инструмент участия граждан в вопросах благоустройства. Очень важно, что в такую работу вовлечены жители, и мы отмечаем по-настоящему высокий интерес и желание граждан участвовать в формировании и развитии городской среды, — подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. — Из отобранных в рамках голосования за два предыдущих года 4 493 проектов, уже реализовано 2 390. Проекты-победители этого года будут включены в план на следующий год. Кроме того, в ближайшее время мы планируем запустить опросы для определения уровня удовлетворенности граждан качеством городской среды в своем городе, в том числе в рамках реализации конкретных проектов. Также планируется запуск дополнительного функционала для сбора предложений от граждан на голосование 2024 года».

Для того, чтобы помочь гражданам отдать свой голос за территорию или проект по благоустройству, в каждом регионе будут работать волонтерские штабы. Основные задачи волонтеров — это рассказать о планируемых к благоустройству территориях, помочь жителям проголосовать и ответить на основные вопросы о голосовании. Регистрация волонтеров началась 15 марта. При этом их набор будет продолжаться на протяжении всего периода голосования.

«В прошлом году 56 тысяч волонтеров информировали граждан, собирали предложения, проводили голосование, а в 2023 году уже только за месяц волонтерами на платформе ДОБРО. РФ подано более 48 тысяч заявок. Особенно радует активность жителей Челябинской области, Краснодарского и Ставропольского краев, где наблюдается наибольшее количество заявок. Молодые люди участвуют в развитии своих городов, приобретают опыт общения, увлекаются урбанистикой. Спасибо им!», — отметил председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Например, Наталья Ярославцева из Липецка уже два года помогает жителям выразить своё мнение. Она ежедневно проводит голосование в парках и торговых центрах. Говорит, что приятнее всего получать обратную связь и видеть, как хорошеет город. По итогам 2023 года в Липецке определили 15 территорий для улучшения. В городе оборудуют пляжи, озеленят скверы и пешеходные зоны, установят новые игровые площадки.

В Красноярском крае на выбор жителям края представлено 80 общественных пространств из 24 городских округов и поселений с численностью населения свыше 10 тысяч человек, это Ачинск, Боготол, Бородино, Дивногорск, Енисейск, Железногорск, Заозёрный, Зеленогорск, Канск, Иланский, Кодинск, Лесосибирск, Шушенское, Берёзовка, Шарыпово, Уяр, Ужур, Сосновоборск, Норильск, Назарово, Минусинск, Красноярск, Емельяново, Курагино

Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» в Красноярском крае Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края

«В прошлом году онлайн-голосование по благоустройству сопровождало более 600 волонтёров. В этом году мы рассчитывали на 700 участников, но к старту голосования у нас уже зарегистрировано более 1200 волонтёров! Очень радует неравнодушие горожан! Первые отряды добровольцев уже прошли обучение, получили экипировку и готовы к дежурствам. Если увидите в торговых центрах или местах с высокой проходимостью волонтёров благоустройства в ярких синих накидках — обращайтесь, помогут разобраться в процедуре голосования», — призывает руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Красноярского края Наталья Аникина.

Организаторами голосования выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, среди целей нацпроекта «Жилье и городская среда» — рост доли городов с благоприятной средой от общего количества городов с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году. Помимо этого, президентом России установлена национальная цель по улучшению городской среды в полтора раза к 2030 году. Сделать среду действительно комфортной возможно, только учитывая мнение самих горожан. Именно поэтому в 2021 году впервые было запущено Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства на платформе za. gorodsreda.ru. Участие в голосовании приняло 9,7 млн человек. В 2022 году в голосовании участвовали 10,7 млн человек.