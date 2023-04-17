Бразилиа, 17 апреля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Бразилию. Это первая страна, которую посетит глава дипломатического ведомства в ходе латиноамериканского турне. Видео прибытия Лаврова опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

В рамках турне Лавров встретится с бразильским коллегой Мауро Виэйрой. Кроме того, у главы российского МИД запланирован приём у высшего руководства Бразилии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Лавров с 17 по 21 апреля посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Отмечается, что министр летит с конкретной повесткой дня, направленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и других сферах.

Также стороны обсудят вопросы международно-правовых норм современного мира, основанных на Уставе ООН.