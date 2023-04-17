Глава общественного трибунала Григорьев: Киев убивает людей для постановочных съёмок

Москва, , 14:25 — REGNUM На Украине людей убивают специально для постановочных съёмок. Об этом 17 апреля на научно-практической конференции «Украина между Россией и Западом» заявил председатель международного общественного трибунала по военным преступлениям украинских националистов и их пособников, член Общественной палаты России Максим Григорьев.

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Он подчеркнул, что за последний год есть десятки свидетельств таких фактов, причём с указаниями «где, когда и как».

«То есть собирают людей, например, для раздачи продовольствия, воды, наносят удар, и через три–четыре минуты после этого приезжают западные журналисты, которые тоже прекрасно понимают, что происходит», ― пояснил Григорьев, слова которого приводит ТАСС.

Председатель трибунала указал, что действия Киева являются прямыми военными преступлениями и преступлениями против человечности. Также трибунал зафиксировал нарушения Женевских конвенций и международного гуманитарного права. Речь идет об обстрелах медучреждений, мирных граждан, массовых минированиях городов.

Как сообщало ИА REGNUM, международный общественный трибунал по Украине создан в марте 2022 года на конференции с участием Совета по правам человека при президенте РФ, Общественной палаты России и правозащитников из 20 других стран. В него входят представители гражданского общества из более 26 стран: журналисты, юристы, представители некоммерческих организаций.

Ранее постоянный представитель России в международной организации Василий Небензя заявил, что на Украине киевские власти совершают преступления против несовершеннолетних. Он сообщил, что у семей, которые отказываются эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию из зон конфликта, украинские власти отбирают детей, что является «весьма распространённой практикой».

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