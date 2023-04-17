Посол США Трейси отклонила приглашение на заседание комиссии ГД для пояснений по биолабораториям

Москва, , 14:23 — REGNUM Посол США в Москве Линн Трейси отклонила приглашение посетить заседание комиссии Госдумы, которое запланировано на 18 апреля, сообщило корреспонденту ТАСС американское посольство.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Посольство США отклонило приглашение Госдумы для дачи пояснений о деятельности американских биолабораторий на Украине.

«Посольство США в Москве подтверждает, что мы отклонили приглашение Госдумы», — заявили в дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, посла США Линн Трейси пригласили на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. На заседании Госдумы 18 апреля депутаты обсудят вопросы о государственном контроле за соблюдением законодательства об иностранных агентах, а также о регулировании деятельности иностранных неправительственных организаций в стране.