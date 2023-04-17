МИД России осудил экспроприацию Чехией марокканских танков для передачи их Киеву

Москва, , 14:23 — REGNUM Москва считает недопустимым фактическую экспроприацию Чехией принадлежащих Марокко танков, проходящих в этой стране модернизацию, для последующей передачи их Вооружённым силам Украины. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Министерство иностранных дел РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ещё до начала СВО Марокко заключило контракт с чешской компанией «Экскалибур Арми» на модернизацию партии из 130 танков Т-72Б. <…> После проведения соответствующих работ <…> бронетехника в количестве 74 штук была фактически экспроприирована чешской стороной для последующей переправки в зону боевых действий на Украине», — говорится в заявлении, опубликованном 17 апреля на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что подобный инцидент расценивается российской стороной как проявление чешскими властями враждебной антироссийской политики. Также МИД видит в подобных «вопиющих случаях» лишь желание «коллективного Запада» способствовать затягиванию конфликта на Украине с целью нанести России максимальный ущерб.

Ранее в понедельник, 17 апреля, министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил о завершении процесса передачи Украине всех 13 обещанных многоцелевых истребителей МиГ-29. По его словам, девять из 13 военных самолётов прибыли в Киев по земле.