Москва, 17 апреля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Москва считает недопустимым фактическую экспроприацию Чехией принадлежащих Марокко танков, проходящих в этой стране модернизацию, для последующей передачи их Вооружённым силам Украины. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство иностранных дел РФ

«Ещё до начала СВО Марокко заключило контракт с чешской компанией «Экскалибур Арми» на модернизацию партии из 130 танков Т-72Б. <…> После проведения соответствующих работ <…> бронетехника в количестве 74 штук была фактически экспроприирована чешской стороной для последующей переправки в зону боевых действий на Украине», — говорится в заявлении, опубликованном 17 апреля на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что подобный инцидент расценивается российской стороной как проявление чешскими властями враждебной антироссийской политики. Также МИД видит в подобных «вопиющих случаях» лишь желание «коллективного Запада» способствовать затягиванию конфликта на Украине с целью нанести России максимальный ущерб.

Ранее в понедельник, 17 апреля, министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил о завершении процесса передачи Украине всех 13 обещанных многоцелевых истребителей МиГ-29. По его словам, девять из 13 военных самолётов прибыли в Киев по земле.