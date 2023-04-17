Москва, 17 апреля, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Российский штурмовой отряд уничтожил группу британских наёмников в зоне проведения спецоперации, сообщили 17 апреля в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Как рассказал один из бойцов штурмового отряда, они ползли по минному полю напротив позиций наёмников, поэтому те не ожидали их появления.

Боеприпасов для проведения этого штурма российские военные взяли «по минимуму» — в основном это были гранаты. Бойцы доползли до окопа, в котором прятались британские боевики, и атаковали.

Опорный пункт был взят, боевики уничтожены. Бойцы штурмового отряда отметили, что им очень помогли танки и артиллерия.

Укрепрайон британских боевиков был обнаружен разведчиками с помощью беспилотника. Бойцы штурмового отряда преодолели расстояние в 500 метров по заминированной местности.

Российский военный рассказал, как в Артёмовске его подразделению сдались в плен 12 украинских боевиков. По его словам, пленные были хорошо вооружены. Решили сдаться, потому что не надеялись на помощь своей армии.