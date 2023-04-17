Москва, 17 апреля, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Авиабилеты на внутрироссийские рейсы могут подорожать на 15–30% по сравнению с 2022 годом на фоне сокращения объемов субсидирования. Об этом заявил замминистра транспорта России Игорь Чалик, выступая с докладом на совещании Минэкономразвития по подготовке к туристическому сезону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет в аэропорту

По заявлению Игоря Чалика, в 2023 году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом, когда российские авиакомпании получили сто миллиардов рублей субсидий для возмещения операционных расходов на полеты внутри страны.

«Мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15% до 30%. Соответственно, возможно будет уменьшение количества рейсов», — сказал Чалик.

В текущем году субсидирование предусмотрено на уровне 25,3 миллиарда рублей.

В свою очередь, замглавы Росавиации Владимир Потешкин отметил, что в 2023 году на внутренних рейсах планируется перевезти почти 82 миллиона пассажиров. По его словам, снижение бюджетных средств привело к сокращению на 10,6 тысячи рейсов, из них 4,9 тысячи рейсов приходятся на труднодоступные регионы.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты 23 марта заявили, что санкции Запада привели к падению грузовых перевозок российских авиакомпаний до уровня 2001 года. При этом восстановление рынка прогнозируется лишь к 2030 году. Согласно данным Росавиации, в 2022 году грузоперевозки упали на 59,42%, до 599 тысяч тонн. При этом показатели пассажирских перевозок снизились на 14% и составили 95 миллионов человек.