В Брянской области задержали россиянина, пытавшегося уехать на Украину и воевать в составе ВСУ

Брянск, , 14:16 — REGNUM На границе с Украиной в Брянской области задержали 23-летнего жителя Новошахтинска, пытавшегося уехать воевать за ВСУ. Об этом 17 апреля сообщил Telegram-канал SHOT.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источника, задержанный пытался вступить в ответственное за расстрел автомобиля со школьниками в Брянской области украинское террористическое формирование.

Также указывается, что житель Новошахтинска заявил, что в конце 2022 года якобы поджег военкомат в своём городе с помощью «коктейлей Молотова», чтобы доказать верность ВСУ, хотя никаких поджогов в тот период зафиксировано не было.

«Также задержанный сообщил, что, когда его кандидатуру согласовали, украинский куратор дал инструкции — выехать из РФ и через несколько стран добраться до Украины. Но тот не послушал и решил сократить путь — поехал через Брянскую область, где и попался пограничникам», — говорится в сообщении.

У задержанного с собой были нож, резиновая лодка и 120 тысяч рублей наличными. Против мужчины возбудили уголовное дело за попытку незаконного пересечения границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля бывший солдат 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Евгений Ганжала рассказал, что украинские националистические батальоны в соцсетях вербуют детей. При достижении последними совершеннолетия их с оружием отправляют в зону боевых действий.