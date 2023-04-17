Киев, 17 апреля, 2023, 14:08 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины заявили о необходимости перехода к электронным повесткам. С такой инициативой выступил член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Потенциально должны к этому прийти, потому что цифровизация предполагает упрощение. Но это не краткосрочная перспектива»,— пояснил политик.

Однако, как пояснил глава Минцифры Украины Михаил Федоров, рассылки электронных повесток «нет ни в разработке, ни в планах».

В апреле 2020 года на Украине начал работу электронный сервис государственных услуг «Дія». У портала есть мобильное приложение.

Как передавало ИА REGNUM, по словам украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко, в ряды ВСУ мобилизовали порядка одного миллиона человек. Дипломат отметил, что политика Украины с самого начала СВО предусматривала замалчивание потерь ВСУ.

Согласно данным американской газеты Washington Post, агрессия, с которой на Украине призывают мужчин прибыть в военкоматы, сеет панику среди лиц, которые чувствуют, что не готовы или не хотят служить.