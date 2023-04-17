Санкт-Петербург, 17 апреля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Дарья Трепова после теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный журналист Владлен Татарский, предпринимала попытки запутать следствие и пустить оперативников по ложному следу. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил источник «Известий».

Илья Питалев/РИА Новости Дарья Трепова

По словам источника, Трепова сразу после теракта села в такси и каталась по городу, по маршруту от кафе до квартиры сменила несколько машин, чтобы усложнить свою поимку. Однако к утру следующего дня её задержали сотрудники правоохранительных служб.

Отмечается, что в день теракта Трепова, согласно изначальному плану, должна была покинуть территорию России, однако кураторы выступили против этого, указав на высокий шанс быть арестованной.

Теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, произошёл 2 апреля на творческом вечере журналиста в кафе в Санкт-Петербурге.

Сейчас устроившая теракт находится в московском СИЗО №2 «Лефортово». По словам члена Совета по правам человека при президенте Алексея Мельникова, Дарья Трепова пребывает в «очень тяжёлом» состоянии.