Вашингтон, 17 апреля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Десять стран — членов Евросоюза столкнулись со снижением возможностей и политической воли в вопросе оказания военной помощи Украине. Об этом 17 апреля сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на выложенные в интернет секретные документы.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Издание ссылается на выложенные в Сеть данные инфографики, среди которых имеется таблица, где перечислены страны и отмечены их возможности по оказанию в дальнейшем военной помощи Украине и наличие политической воли для этого.

Из данных таблицы следует, что Бельгия, Болгария, Дания, Греция, Люксембург, Латвия, Португалия, Румыния, Словакия и Словения входят в число стран со «снижающейся политической волей и возможностями» в вопросе оказания Киеву военной помощи.

При этом, по данным журнала, указанная таблица составлена на основе данных атташе по вопросам обороны США в столицах других стран.

Как передавало ИА REGNUM, ранее журнал Newsweek сообщил, что США вместе со своими союзниками активно готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля. По информации издания, эти шаги американцев и их союзников являются взглядом «в будущее».

Власти Словакии 17 апреля заявили о завершении передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) всех 13 заявленных истребителей МиГ-29. Они уточнили, что четыре военных самолета были перегнаны пилотами ВСУ по воздуху ещё в марте 2023 года, а остальные девять прибыли в Киев по земле.