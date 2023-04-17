Военный эксперт Онуфриенко: ВС РФ должны быть готовы к отражению крупной атаки ВСУ к 25 апреля

Донецк, , 14:09 — REGNUM Российские Вооружённые силы должны быть готовы к отражению крупной атаки украинских военных к 25 апреля, поскольку уже на майские праздники ВСУ могут начать анонсированное ранее контрнаступление, сказал ИА REGNUM военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Судя по всему, ВС РФ по всей линии фронта должны быть готовы к отражению наступления противника к указанному времени, не позднее. Это из тех документов, которые мне приходилось видеть. Судя по всему, действительно, где-то на майские праздники стоит ожидать наступления ВСУ. И по политическим причинам — испортить нам праздник, и в надежде, что «русские в это время будут наиболее расслаблены», и в силу того, что тянуть далее бессмысленно», — полагает собеседник.

Онуфриенко подчеркнул, что до майских праздников ВСУ не успеют существенно нарастить группировку в районе Артёмовска. По этой причине взятие города под контроль российскими подразделениями к этому времени будет наиболее вероятным, считает собеседник.

«Зачищать полностью освобождённый город значительно проще, чем имея западные окраины, контролируемые противником», — добавил Онуфриенко.

Американское издание Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы сообщило, что США и их союзники уже готовят Украину к наступлению. По данным издания, контрнаступление ВСУ запланировано на 30 апреля.

Ранее один из российских бойцов рассказал, что командование ВСУ удерживает позиции в Артёмовске благодаря «живым щитам» из своих военных, а не грамотной обороной и фортификацией. Киев отправляет в «бахмутскую мясорубку» всё новые и новые подразделения, констатировал военнослужащий. По информации штурмовых подразделений командование противника запланировало отправить в район Артёмовска до 80 тыс. бойцов ВСУ ради деблокирования Артёмовска.