Донецк, 17 апреля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Российские Вооружённые силы должны быть готовы к отражению крупной атаки украинских военных к 25 апреля, поскольку уже на майские праздники ВСУ могут начать анонсированное ранее контрнаступление, сказал ИА REGNUM военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Судя по всему, ВС РФ по всей линии фронта должны быть готовы к отражению наступления противника к указанному времени, не позднее. Это из тех документов, которые мне приходилось видеть. Судя по всему, действительно, где-то на майские праздники стоит ожидать наступления ВСУ. И по политическим причинам — испортить нам праздник, и в надежде, что «русские в это время будут наиболее расслаблены», и в силу того, что тянуть далее бессмысленно», — полагает собеседник.

Онуфриенко подчеркнул, что до майских праздников ВСУ не успеют существенно нарастить группировку в районе Артёмовска. По этой причине взятие города под контроль российскими подразделениями к этому времени будет наиболее вероятным, считает собеседник.

«Зачищать полностью освобождённый город значительно проще, чем имея западные окраины, контролируемые противником», — добавил Онуфриенко.

Американское издание Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы сообщило, что США и их союзники уже готовят Украину к наступлению. По данным издания, контрнаступление ВСУ запланировано на 30 апреля.

Ранее один из российских бойцов рассказал, что командование ВСУ удерживает позиции в Артёмовске благодаря «живым щитам» из своих военных, а не грамотной обороной и фортификацией. Киев отправляет в «бахмутскую мясорубку» всё новые и новые подразделения, констатировал военнослужащий. По информации штурмовых подразделений командование противника запланировало отправить в район Артёмовска до 80 тыс. бойцов ВСУ ради деблокирования Артёмовска.