Москва, 17 апреля, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Наследники авторов военных песен, которые сейчас живут на Западе, запретили исполнять в России «Когда мы были на войне» и «Дорога на Берлин». Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Антон Красовский.

Знамя Победы над Рейхстагом

С такой неожиданной проблемой он столкнулся в процессе подготовки большого проекта к 9 Мая, который Красовский снимает вместе с коллегами.

«И внуки, и внучки авторов музыки и текстов военных песен отказывают нам в правах: Россия ведёт захватническую войну. Деды их вертятся в гробах», ― указал Красовский.

Журналист обратился к депутатам Госдумы и членам Совфеда с просьбой подумать над тем, чтобы «корпус военных песен перевести в библиотеку национального достояния».

«Когда мы были на войне» и «Дорога на Берлин» не могут принадлежать убежавшим из России предателям. Эти песни принадлежат народу! Всем русским людям», — добавил он.

Теперь, по его словам, казацкую «Когда мы были на войне» нельзя спеть российским бойцам «из-за каких-то живущих за границей родственников Давида Самойлова и Евгения Долматовского.

Слова Красовского подтвердила живущая за границей Татьяна Долматовская, которой принадлежат права на песню Евгения Долматовского ― военного корреспондента, присутствовавшего при подписании акта капитуляции Германии в 1945 году, ― «Дорога на Берлин». На своей страничке в соцсетях Долматовская сообщила, что «с удовольствием отказала россиянам в праве исполнять патриотическую военную песню деда».

«Когда мы были на войне…» (авторское название «Песенка гусара») — стихотворение Давида Самойлова было положено на музыку Виктором Столяровым. Песня получила популярность под видом старинной казачьей.

«Дорога на Берлин» — песня композитора Марка Фрадкина на стихи Евгения Долматовского, созданная в 1944 году.