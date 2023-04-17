Песков: Путин говорил об использовании флота в региональных конфликтах

Москва, , 14:01 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил слова главы государства Владимира Путина о возможности использования сил флота на разных направлениях. По его словам, это связано с неспокойной обстановкой у российских границ, что чревато конфликтными ситуациями и региональными конфликтами.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы все с вами хорошо знаем географически региональный конфликт. И именно об этом и шла речь», — пояснил Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал ряд других актуальных тем, к примеру — исчезновение с сайтов некоторых ведомств сведений о доходах чиновниках, содержание встреч российского лидера Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу, приговор журналисту Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом).

Утром 17 марта Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что силы ВМФ могут быть использованы в конфликтах на любых направлениях. По словам Пескова, Шойгу был на докладе у Путина 16 и 17 апреля. Также представитель Кремля уточнил, что на встрече Путина и Шойгу вопрос ведения боевых действий в Артемовске Донецкой народной республики не рассматривался.

Журналистов интересовала реакция Кремля на протест Японии из-за учений Тихоокеанского флота. На что пресс-секретарь главы государства отметил, что все учения проводятся в строгом соответствии с международным правом.

Журналисты задали вопрос: обеспокоены ли в Кремле «уровнем проникновения спецслужб США в российские структуры», о котором говорят происходящие в последнее время утечки. На что Дмитрий Песков ответил, что США никогда не оставляли попыток разведдеятельности в отношении РФ, но они встречают соответствующее противодействие.

Перевод на московское время Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей — символичная и очень правильная, Дмитрий Песков, комментируя закон об установке московского времени в новых регионах, подписанный Владимиром Путиным 14 апреля.

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал удаление с сайтов некоторых министерств сведений о доходах чиновниках за предыдущие годы. Кремль, по его словам, ничего не удалял. Песков рекомендовал обращаться в каждое конкретно взятое министерство и уже там спрашивать, почему принималось такое решение. Что касается перспектив опубликования новых деклараций, то их публикация не предусматривается, пояснил Песков. Вместе с тем, по его словам, вся база для антикоррупционной работы сохраняется, она последовательно продолжается.

Представитель Кремля не стал комментировать вынесенный приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе, подчеркнув, что Кремль никогда не комментирует судебные решения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля суд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Журналист обвиняется в госизмене и распространении фейков про российскую армию. Также его обязали заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Следствию удалось доказать в суде, что Кара-Мурза, находясь на посту зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ), на протяжении нескольких лет оказывал помощь организациям из стран — членов НАТО, которая расценивается как направленная против безопасности России. За услуги журналисту платили вознаграждение в размере 30 тысяч долларов в месяц.