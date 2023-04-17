Власти Тернополя лишили УПЦ права пользования участком, на котором находится собор

Тернополь, Украина, , 13:48 — REGNUM Городской совет Тернополя лишил каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользования земельным участком, на котором находится кафедральный собор Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Информация об этом 17 апреля опубликована на сайте горсовета.

Тернополь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На внеочередном 24-м заседании сессии Тернопольского городского совета депутаты единогласно поддержали и приняли решение «О прекращении управлением Тернопольской епархии УПЦ права пользования земельным участком, который находится на участке улица Евгения Коновальца, 1», — говорится в сообщении.

По указанному адресу находится кафедральный собор Веры, Надежды, Любви и матери их Софии Тернопольской епархии УПЦ.

На Украине продолжаются гонения на сторонников канонической УПЦ: храмы штурмуют, священнослужителей выгоняют, отобранные у УПЦ храмы передают раскольнической Православной церкви Украины. Власти страны обвиняют УПЦ в связях с Москвой, представители канонической церкви это опровергают.

Министерство культуры и информационной политики Украины 31 марта подало иск в Хозяйственный суд Киева с намерением признать УПЦ виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры. 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский, записывая пасхальное обращение к верующим, находился возле Успенского собора Киево-Печерской лавры.