Санкт-Петербург, 17 апреля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием 12 автомобилей, включая большегрузную фуру, пострадали восемь человек. Об этом 17 апреля сообщает Telegram канал «Mash на Мойке».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

На выложенной в интернет видеозаписи с места аварии запечатлён момент, когда большегрузный автомобиль на высокой скорости врезается в остановившуюся на светофоре легковушку, из-за чего происходит ещё несколько столкновений также стоявших на перекрёстке транспортных средств.

«Предварительно, всего в завал попало 12 авто, восемь человек пострадали», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 апреля в Москве, на Симферопольской улице, в районе дома №3, столкнулись несколько автомобилей. Всего участниками ДТП стали четыре автомобиля, один человек пострадал.