Москва, , 13:33 — REGNUM Пожар в Москве общей площадью 600 кв. м ликвидирован. Об этом сообщил источник ИА REGNUM.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Возгорание произошло в кафе в здании, находящемся на Бережковской набережной. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Площадь возгорания составила около 600 кв. метров. В результате происшествия обрушилась кровля общей площадью 400 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во второй части здания находится тюнинг-автоателье. В нём хранятся литиевые аккумуляторы. После начавшихся внутри помещения взрывов пожарные были вынуждены отойти на безопасное расстояние от постройки.