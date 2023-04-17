Москва, 17 апреля, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Попытки США осуществлять в России разведывательную деятельность никогда не прекращались, однако российские спецслужбы и контрразведывательные подразделения противодействуют этому. Об этом 17 апреля рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Наши специальные службы и контрразведывательные подразделения выполняют свои функции. США никогда не оставляли работу и попытки по ведению разведывательной деятельности у нас. Это встречает соответствующее противодействие с нашей стороны», — сказал он в ответ на вопрос о том, обеспокоены ли в Кремле «уровнем проникновения спецслужб США в российские структуры», о котором говорят происходящие в последнее время утечки.

Песков подчеркнул, что отечественные спецслужбы в этом случае осуществляют свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Песков назвал расследование дела об утечке сверхсекретных документов Пентагона заботой американских спецслужб. Он добавил, что считает прерогативой российских спецслужб анализ слитых в интернет секретных документов.

Нацгвардеец Джек Тейшейра 13 апреля был арестован Федеральным бюро расследований (ФБР) как человек, который допустил утечку в Сеть сверхсекретных данных министерства обороны США. Допуск военного к секретным правительственным системам был аннулирован.