Москва, 17 апреля, 2023, 13:25 — ИА Регнум. На сегодняшний день говорить о дальнейших перспективах продления зерновой сделки пока преждевременно. Об этом 17 апреля журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Он подчеркнул, что перспективы по-прежнему «не столь радужные».

«К сожалению, ситуация с исправлением положения дел по второй части договорённостей не имеет тенденции к улучшению», ― указал официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте МИД России уведомил стороны о продлении зерновой сделки на 60 дней. Позднее внешнеполитическое ведомство заявило, что зерновая сделка не будет продлена, если не будут решены пять системных проблем. До сих пор вопреки обещаниям они остаются нерешёнными.

Речь идёт о переподключении «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмене ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты, а также восстановлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

В свою очередь официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что ООН продолжает предпринимать усилия для полного выполнения соглашения об экспорте российского продовольствия и удобрений, взаимодействуя для этого со всеми заинтересованными сторонами.